Moskova'da terör saldırısı: 100 kişi hala kayıp

"KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEMEDİ"



Haber ajansının açıklamasında, "Bu listelerde terör saldırısından bu yana yakınlarının iletişime geçemediği ancak yaralı ve ölü listelerinde bulunmayan kişiler yer alıyor. Bu insanlardan bazıları öldü, ancak henüz kimlikleri tespit edilemedi" ifadelerine yer verildi.



Saldırı makineli tüfek kullanan dört saldırgan tarafından gerçekleştirildi. Olay yerinde 500'den fazla mermi bulundu.



Çatışmadan bu yana geçen günlerde Rus sosyal medya kanalları, kurbanların bulunmasına yardım etme çağrılarıyla dolup taştı.

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