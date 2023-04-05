NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın geleceği Avrupa Atlantik ailesindedir

Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın dün ittifakakabul edilmesinin ardından, İsveç'in mümkün olan en kısa sürede NATO'ya tam üye olması konusunda hemfikir olduklarını söyledi.



Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklama yapan Stoltenberg, ayrıca Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa-Atlantik ailesinde olduğunu ve NATO'nun Gürcistan, Moldova ve Bosna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg şu açıklamaları yaptı:

"Ukrayna'nın geleceği Avrupa Atlantik ailesindedir. Gürcistan, Moldova ve Bosna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Putin Ukrayna'da kazanırsa dünyanın dört bir yanındaki otoriter ülkelere tehlikeli bir mesaj gidecek."

Stoltenberg, ayrıca Çin'in Ukrayna'daki savaş için Rusya'ya yardım sağlamasının "derin etkileri olan tarihi bir hata" olacağını belirtti.