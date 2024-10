NATO, nükleer tatbikata hazırlanıyor: "Düşmanlarımız hazır olduğumuzu bilecek"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Rutte, görüşmelerin ardından Londra'da yaptığı açıklamada, NATO'nun yıllık nükleer tatbikatına pazartesi günü başlayacağını söyledi.

Rutte, “Belirsiz bir dünyada savunmamızı test etmemiz ve savunmamızı güçlendirmemiz hayati önem taşımaktadır; böylece düşmanlarımız NATO'nun hazır olduğunu ve her türlü tehdide karşılık verebileceğini bileceklerdir” diye konuştu.

NATO yetkilileri, F-35A savaş uçakları ve B-52 bombardıman uçaklarının Belçika ve Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Steadfast Noon tatbikatına katılacak 13 ülkeden yaklaşık 60 uçak arasında yer alacağını bildirdi.



Tatbikatta gerçek silah kullanılmıyor. Ancak yetkililer, “Kuzey Denizi bölgesindeki” tatbikata katılan yaklaşık 2 bin askeri personelin, savaş uçaklarının ABD nükleer savaş başlıklarını taşıdığı görevleri simüle edeceğini söyledi.



Transatlantik askeri ittifakının 32 üyesinden yetkililere göre tatbikat iki hafta sürecek.



Putin, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden bu yana Batı'yı potansiyel nükleer sonuçlar konusunda defalarca uyardı.



Geçtiğimiz ay Rusya'nın konvansiyonel füzelerle vurulması halinde nükleer silah kullanabileceğini ve Moskova'nın nükleer bir güç tarafından desteklenen herhangi bir saldırıyı ortak saldırı olarak değerlendireceğini açıkladı.

"MOSKOVA'YA YANIT DEĞİL"

NATO yetkilileri tatbikatın Moskova'dan gelen son açıklamalara bir yanıt olmadığını ve tatbikatların on yıldan uzun bir süredir her yıl yapıldığını vurguladı.



NATO'nun savunma politikası ve planlamadan sorumlu genel sekreter yardımcısı Angus Lapsley, “Biz herhangi bir günde söylenen ya da söylenmeyen şeylere göre sürekli olarak ayarlama yapmıyoruz” dedi.



Ancak Steadfast Noon gibi tatbikatların NATO'nun nükleer yeteneklerini göstermek ve herhangi bir saldırıya karşı caydırıcı olmak açısından önemli olduğunu söyledi.



Brüksel'deki NATO karargahında gazetecilere verdiği demeçte, “Başta Rusya olmak üzere tüm rakiplerimizi konvansiyonel caydırıcılık da dahil olmak üzere çeşitli yollarla caydırmaya çalışıyoruz. Ancak bu her zaman nükleer caydırıcılıkla desteklenmiştir" ifadelerini kullandı.



Lapsley, NATO'nun şu anda nükleer caydırıcılığının inandırıcı ve güvenceli olmasını sağlamaya odaklandığını söyledi.