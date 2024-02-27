Nemrut Krater Gölü, NASA astronotu tarafından uzaydan görüntülendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.

Nemrut Krater Gölü, NASA astronotu tarafından uzaydan görüntülendi

Her yıl binlerce turist alan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Krater Gölü'nün, astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.

NASA’nın resmi X hesabından yayınlanan ve, “Harika bir kaldera, Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor” notuyla paylaşılan fotoğraf büyük beğeni aldı.

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