İsrail Hizbullah'ı vuracak mı? | Netanyahu: Saldırıya yanıtımız sert olacak

Netanyahu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, hafta sonu Golan Tepeleri'nde aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin ölümüne yol açan saldırıya İsrail 'in güçlü bir yanıt vereceğini söyledi. Netanyahu, “Öldürülen çocuklar bizim çocuklarımız. İsrail devleti bunun geçip gitmesine izin vermeyecek. Saldırıya cevap vereceğiz ve cevabımız sert olacak” diye konuştu. Cumartesi günü Lübnan 'dan atılan bir roketin bir futbol sahasına isabet etmesi sonucu 10 ila 16 yaşları arasındaki 12 genç hayatını kaybetmişti. Bu olay, roketi ateşlediği iddia edilen Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmanın tırmanacağı yönündeki endişeleri yeniden canlandırdı.

İSRAİL HİZBULLAH'I VURACAK MI?



Yediot Ahronot gazetesi, isimsiz yetkililere dayandırarak misillemenin sınırlı ancak kaydadeğer olacağını yazdı. Haberde Hizbullah'a ait altyapının hedef alınabileceği belirtildi. Muhtemel hedefler arasında silah depoları ve Hizbullah komutanlarının yanı sıra köprüler, elektrik santralleri, limanlar da var.



İki İsrailli yetkili, İsrail'in Hizbullah'a zarar vermek istediğini ancak Ortadoğu'yu topyekun bir savaşa çekmek istemediğini söyledi.



Bir İsrailli diplomat da "Topyekun bir savaşın İsrail'in çıkarına olmadığına" vurgu yaptı. Bir başka yetkili ise birkaç gün sürecek bir çatışma ihtimalinden söz etti. Ancak o da savaşın bölgeye yayılması ihmalinin olmadığını söyledi.



ABD'DEN "ÇATIŞMAYI TIRMANDIRMAYIN" UYARISI



Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İsrail Başbakanı Yitzak Herzog'u aradı. Çatışmanın tırmandırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Almanya da Ortadoğu'daki tüm taraflara, özellikle İran'a itidal çağrısı yaptı.



İsrail, Lübnan'ın güneyinde iki Hizbullah militanını dronla vurdu.

Cumartesi günkü saldırıdan bu yana İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ilk kez can kaybı görüldü.



İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen bir drone'un hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıkladı.



Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki uluslararası havalimanında, İsrail saldırısı olasılığı üzerine uçuşlar iptal edildi ya da ertelendi.