Netanyahu'dan bölgeye yayılan saldırılara yeni isim: Diriliş Savaşı

BÖLGEDE ŞİDDET DALGASI HIZ KESMİYOR



İsrail'in "güvenliğini" öne sürerek 7 Ekim 2023'ten bugüne başta Gazze, Batı Şeria, şimdi Lübnan'da yol açtığı insani ve bölgesel felaket devam ediyor.



İsrail'in Gazze'ye bir yıldır süren saldırılarıyla 17 bini çocuk, 12 bini kadın yaklaşık 42 bin Filistinli can verdi.



Filistinlilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana bir yıldır bombalandığı görüntüler, uzmanlarca uluslararası savaş ve insani hukuka aykırı şeklinde nitelenmesine rağmen tüm dünya tarafından izleniyor ancak engel olunamıyor.



İsrail'in saldırılarını Lübnan'a taşıdığı senaryoda ortaya çıkan can kaybı ve yerinden edilmelere rağmen ABD, yakın zamanda İsrail'e artırılmış 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıkladı.



İran'ın son dönemde düzenlediği balistik füze saldırısının ardından İsrail'in vereceği karşılıkla bölgesel çatışmanın daha şiddetli ve karmaşık hale gelmesinden endişe ediliyor.