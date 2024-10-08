Netanyahu'dan bölgeye yayılan saldırılara yeni isim: Diriliş Savaşı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'in yıldönümünde düzenlenen kabine toplantısında konuştu.

Netanyahu, Lübnan'a yayılan ve bölgesel savaşa dönüşmesi riski zirveye taşınan, Gazze'deki saldırılarda kullandıkları "Savaş Kılıçları" isminin değiştirilmesini istedi.



Bunun "varoluş savaşı" olduğunu savunan Netanyahu, "Diriliş Savaşı. Bu savaşı resmi olarak bu isimle tanımlamak isterim" dedi.



Son bir yıl içinde değiştirdiği ve yenilerini eklediği savaşın hedeflerini yerine getirerek, "mutlak zafer" kazanacaklarını ileri sürdü.



İsrail gazetesi Yediot Aharonot'un aktardığı kulis bilgisine göre, kabinede bazı bakanlar, bu isme, Filistinlilerin, maruz kaldıkları kıyım, kuşaklar boyu süren göç ve iltica nedeniyle "Büyük Felaket" (Nakba) diye isimlendirdiği, İsrail'in 1948'te kuruluşundaki "bağımsızlık savaşını" andırabileceği gerekçesiyle karşı çıktı.



ATEŞKESE VARILAMADI

İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarında ABD'nin açıkladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de onayladığı ateşkes kararları bir türlü uygulanamadı.

Bu dönemde İsrail kamuoyu, basın ve uluslararası topum tarafından ateşkese yanaşmamakla eleştiren Netanyahu, "savaşın hedefleri, mutlak zafer" konusunda ısrar etmiş, bu ikisinin sağlanması için en son eylülde Gazze-Mısır sınır hattı Philadelphi Koridoru konusunda İsrail ordusunun işgalinin bunun için gerekli olduğunu savunmuştu.



İsrail, "Kuzeyden tahliye edilen vatandaşlarının güvenlik içinde evlerine dönmesini" eylülde savaşın hedeflerine eklemiş, Gazze'de bir ateşkes sağlanmasıyla doğrudan ateşi keseceğini duyuran Lübnan'da Hizbullah'a geçen aydan itibaren şiddetli bir saldırı başlatmıştı.