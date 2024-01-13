New Mexico'da dinozorların kralı T-Rex'in bilinen en yakın akrabası keşfedildi

Perşembe günü yayınlanan araştırma tarihin en ikonik dinozoru "Tyrannosaurus rex"in önceden bilinmeyen bir akrabasını ortaya çıkardı.
Paleontologların devasa yırtıcı T-Rex ile biten evrim zincirindeki bir adımı daha çözmelerine yardımcı olabilecek yeni bir ipucu ekliyor.
"Tyrannosaurus mcraeensis" adı verilen yaratık muhtemelen T-Rex'in ortaya çıkmasından 7 milyon yıl öncesine kadar Dünya'da dolaşıyordu.
Kemiklerin 72 milyon ile 73 milyon yıl öncesine dayandığı belirlendi.
Ancak "Tyrannosaurus mcraeensis"in kemikleri, yaratık bilimsel adını resmi olarak almadan onlarca yıl önce keşfedilmişti.
Fosilleşmiş kafatasının yaklaşık dörtte biri 1980'lerin sonunda New Mexico'da bulundu.
Bulunan örneklerin boyutları nedeniyle kemikler ilk olarak 12 metre uzunluğa ve 10 ton ağırlığa kadar büyüyen T-Rex olarak sınıflandırıldı.
T-REX VE YENİ AKRABASI
T-Rex ile T-Mcraeensis arasında iki büyük fark vardı.
T-Rex'in alt çenesi oldukça sağlam. T-Mcraeensis'in çenesi açıkça daha büyük ve dişlek ancak normal bir T-Rex'te görülenden daha ince.
T-Rex'in sağlam çenesi onun "istediği her şeyi yapabileceği" anlamına geliyordu. Büyük dişlere sahip olsa bile daha ince bir çene daha az ısırma kuvvetine sahip olmak anlamına geliyor.
Diğer büyük fark ise T-Rex'ten farklı olarak T-Mcraeensis'in gözlerinin üzerinde belirgin bir çıkıntı olmaması.
Bilim insanları, T-Rex'in sırtındaki çıkıntıların geyiklerin boynuzlarına benzer şekilde potansiyel eşleri cezbetmek için kullanıldığına inanıyor. T-Mcraeensis'te bulunan çıkıntılar ise çok daha ince.
T-Mcraeensis yaşadığı Kuzey Amerika'nın güneyinde muhtemelen dramatik sıcaklık ve ışık değişimlerinden etkilenmeden büyümeye devam edebildi. Aynı dönemdeki diğer Tyrannosaurid'ler, T-Mcraeensis'ten çok daha küçüktü.
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