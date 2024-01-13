New Mexico'da dinozorların kralı T-Rex'in bilinen en yakın akrabası keşfedildi

T-REX VE YENİ AKRABASI



T-Rex ile T-Mcraeensis arasında iki büyük fark vardı.



T-Rex'in alt çenesi oldukça sağlam. T-Mcraeensis'in çenesi açıkça daha büyük ve dişlek ancak normal bir T-Rex'te görülenden daha ince.



T-Rex'in sağlam çenesi onun "istediği her şeyi yapabileceği" anlamına geliyordu. Büyük dişlere sahip olsa bile daha ince bir çene daha az ısırma kuvvetine sahip olmak anlamına geliyor.



Diğer büyük fark ise T-Rex'ten farklı olarak T-Mcraeensis'in gözlerinin üzerinde belirgin bir çıkıntı olmaması.



Bilim insanları, T-Rex'in sırtındaki çıkıntıların geyiklerin boynuzlarına benzer şekilde potansiyel eşleri cezbetmek için kullanıldığına inanıyor. T-Mcraeensis'te bulunan çıkıntılar ise çok daha ince.



T-Mcraeensis yaşadığı Kuzey Amerika'nın güneyinde muhtemelen dramatik sıcaklık ve ışık değişimlerinden etkilenmeden büyümeye devam edebildi. Aynı dönemdeki diğer Tyrannosaurid'ler, T-Mcraeensis'ten çok daha küçüktü.

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