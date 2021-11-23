Norveç'te küçük uçak düştü, 3 kişi öldü

Norveç'in Larvik kenti yakınlarındaki ormanlık alana küçük bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.11.2021 - 17:29

Norveç'te küçük uçak düştü, 3 kişi öldü
Arşiv

İlişkili Haberler

Norveç'te oklu saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi

Norveç'te oklu saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi

devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Larvik Emniyet Müdürü Tor Eriksen, yaptığı açıklamada, küçük bir uçağın eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğünü, uçakta bulunan bir eğitmenle iki öğrencinin hayatından ümidi kestiklerini söyledi.

Kazanın nedenini şimdilik bilmediğini belirtin Eriksen, "Kaza sabah oldu. Uçak ulaşması zor bir alana düştü, arama çalışmalarımız devam ediyor fakat uçakta bulunan 3 kişiden de umudu kestiğimizi ve öldüklerini söyleyebilirim" dedi.

Torp Pilot Uçuş Akademisinden yapılan açıklamada da düşen uçağın kendilerine ait olduğu kaydedildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...