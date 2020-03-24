Otomotiv devlerinden corona virüse karşı ortak adım

Ford, Fiat ve Tesla’nın arasında bulunduğu  otomotiv devleri corona virüs ile mücadele kapsamında solunum cihazı üretmeye hazır olduklarını duyurdular.

ntv.com.tr 24.03.2020 - 08:27

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10 binin üzerinde hayata mal olan ve 160’ın üzerinde ülkede görülen corona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele için otomobil dünyasından pek çok şirket de harekete geçmiş durumda.

Corona virüs ile mücadelede en çok ihtiyaç duyulan şeylerin başında solunum cihazı geliyor. Zira uzmanlar özellikle İtalya gibi salgının hızla yayıldığı yerlerde cihazların sayısının yetersiz kaldığını belirtiyor.

BBC’de yer alan habere göre, General Motors, Ford ve  Tesla ABD hükümetine tesislerinde solumun cihazı üretmeye hazır olduğu mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlede konu ile ilgili Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak Ford, General Motors ve Tesla’ya solunum cihazı üretmek için izin verdiğini duyurmuştu.

Benzer bir adım Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan’dan geldi. Nissan İngiltere’de benzer bir adım atmaya hazır olduğunu bildirdi.

GÜNDE 1 MİLYON MASKE ÜRETECEK

Dün ise İtalyan Fiat şirketi Çin’deki bir fabrikasını maske üretimi yapacak şekilde yeniden organize ettiğini duyurmuştu.

Şirket hazırlıkların sona ermesinin ardından söz konusu tesiste günde 1 milyon maske üretmeyi planlıyor.

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