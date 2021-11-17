Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e bir ödül daha

Bu yıl 25'incisi verilen Alman Gelecek Ödülü yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını geliştiren Uğur Şahin, Özlem Türeci, Christoph Huber ve Katalin Kariko'nun oldu.



Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Frank-Walter Steinmeier'in 250 bin euro değerindeki ödülü Berlin'de BioNTech şirketi kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile Christoph Huber ve Katalin Kariko'ya takdim ettiği ifade edildi.

"MİLYONLARCA İNSANIN HAYATINI KURTARDILAR"



Açıklamada, bilim insanları ekibinin, mRNA üzerinde yıllarca süren araştırmalara ve Covid-19'un katlanarak yayılacağına dair ön görüye dayanarak virüse karşı aşı geliştiren ilk kişiler oldukları vurgulandı.



Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, BioNTech'in pandemide elde ettiği başarının çığır açıcı ve ilham verici olduğunu belirterek, "Güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesiyle BioNTech araştırmacıları dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtardı ve onların ciddi hastalıklardan korunmasına katkıda bulundu. Böylece BioNTech, bir yıl içinde Covid-19 pandemisine karşı mücadelede bir dönüm noktası oluşturdu. Bu başarıya, uzun yıllara dayanan araştırma fonumuzla katkıda bulunabildiğimiz için gurur duyuyorum" dedi.



Almanya'da Cumhurbaşkanı, seçkin araştırma ve geliştirme projelerini Alman Gelecek Ödülü ile onurlandırıyor.