Pakistan sınır kapılarını 15 günlüğüne kapatıyor

Pakistan Dışişleri Bakanı Qureshi tüm sınır kapılarının 15 günlüğüne kapatılacağını ifade etti. Henüz corona virüsten can kaybı yaşanmayan Pakistan'da 21 vaka bulunuyor.

Reuters 13.03.2020 - 18:06

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Pakistan Dışişleri Bakanı, tüm sınır kapılarını 15 günlüğüne  kapatacaklarını açıkladı.

Açıklama, sivil ve askeri liderlerin katıldığı ulusal güvenlik konseyi toplantısından sonra yapıldı.

Dışişleri Bakanı Shah Medmood Qureshi yaptığı açıklamada "15 günlüğüne tüm sınır kapılarının kapatılmasına karar verildi. Uluslararası uçuşlar sadece Karachi, Lahore ve Islamabad havaalanlarından yapılacak" dedi.

Pakistan'da şimdiye kadar 21 corona virüs vakası tespit edildi. Henüz ölen olmadı.

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