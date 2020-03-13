Pakistan sınır kapılarını 15 günlüğüne kapatıyor

Pakistan Dışişleri Bakanı, tüm sınır kapılarını 15 günlüğüne kapatacaklarını açıkladı.

Açıklama, sivil ve askeri liderlerin katıldığı ulusal güvenlik konseyi toplantısından sonra yapıldı.

Dışişleri Bakanı Shah Medmood Qureshi yaptığı açıklamada "15 günlüğüne tüm sınır kapılarının kapatılmasına karar verildi. Uluslararası uçuşlar sadece Karachi, Lahore ve Islamabad havaalanlarından yapılacak" dedi.



Pakistan'da şimdiye kadar 21 corona virüs vakası tespit edildi. Henüz ölen olmadı.

