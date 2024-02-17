Pakistan'daki çatışmalarda 9 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank ve Güney Veziristan bölgelerinde militanlara yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, çıkan çatışmalarda 9 militanın etkisiz hale getirildiği, 1 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.



Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.



Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde militanların saldırıları artıyor.



İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.



Afganistan ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin bulunmadığını savunuyor.