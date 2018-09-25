Baltık turunun sonunda Estonya'yı ziyaret eden Papa, Karli Lüteriyen Kilisesi'nde gençlere hitap etti.



Gençlerin, Katolik Kilisesi'nin onlara verecek bir şeyi olmadığı ve güncel sorunlarını anlamadığı görüşünü savunduğunu belirten Papa, "Gençler açıkça kınanmayan ekonomik ve cinsel taciz skandalları, hassasiyetleri ve yaşamlarını gerçekten takdir etme konusunda hazırlıksız olmamız ve onlara yüklediğimiz pasif rolden ötürü öfkeliler" ifadelerini kullandı.



Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin bu şikayetlere şeffaf biçimde ve dürüstçe yanıt vermek istediğini belirtti.



Son dönemde ABD, Şili ve Almanya'da Katolik din adamlarıyla ilgili cinsel taciz skandalları ortaya çıkmıştı.

