Papa Franciscus: Depremzeler için neler yapabileceğimizi düşünelim

Mucize kurtuluşlar: Depremin 7. gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor Haberi Görüntüle

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda her pazar icra edilen Angelus duasından sonra yaptığı konuşmada, "Dua ve somut destekle Türkiye ve Suriye'de deprem mağdurlarına yakın olmaya devam ediyoruz." dedi.





Bir televizyon programında depreme dair görüntüleri izlediğini anlatan Papa Franciscus, "Programda, felaketin görüntülerini, depremden dolayı acı çeken halkların ıstıraplarını gördüm. Onlar için dua edelim, unutmayalım. Dua edelim ve onlar için neler yapabileceğimizi düşünelim." diye konuştu.



Papa, pazar duasında Ukrayna'yı da unutmamaları gerektiğini ifade ederek, bu ülkede barış yollarının açılması ve sorumlu kişilerin bu yolu izlemesi dileğini dile getirdi.