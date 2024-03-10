Papa'dan çete işgali altındaki Haiti için barış çağrısı

87 yaşındaki Papa Francis, pazar duasının ardından yaptığı açıklamada, "Haiti'yi etkileyen ciddi krizi ve son günlerde meydana gelen şiddet olaylarını endişe ve acıyla takip ediyorum. Kiliseye ve yıllardır çok acı çeken sevgili Haiti halkına yakınım" dedi.



Papa şiddetin sona ermesi için dua etti ve tarafları "uluslararası toplumun desteğiyle" barış ve uzlaşma yönünde çalışmaya çağırdı.

ÇETELER BAŞBAKANIN İSTİFASINI İSTİYOR



Başkent Port-au-Prince'in çoğunu ve ülkenin geri kalanına giden yolları halihazırda kontrol eden çeteler, Başbakan Ariel Henry'yi devirmeye çalışırken ortalığı kasıp kavuruyor.



Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) yaptığı açıklamaya göre, huzursuzluk nedeniyle 362 bin Haitili ülke içinde yerinden edildi.

Bu sayının yarıdan fazlası çocuk ve bazıları birden fazla kez taşınmak zorunda kaldı.