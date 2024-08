Pentagon: Orta Doğu'da durum çok ciddi ve ABD olası İran saldırısına hazır

"DİPLOMASİNİN İŞE YARAMASI İÇİN HER ZAMAN ZAMAN VARDIR"



Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, bölgede kimsenin "gerilimin tırmandığını görmek istemediği ve mevcut durumun bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini arzulamadığını" belirtti.



"Diplomasinin işe yaraması için her zaman zaman vardır." diyen Ryder, bununla birlikte, "Yani, umarım, kendimizi bu yetenekleri kullanmak zorunda kalacağımız bir durumda bulmayız. Ancak İsrail'in savunmasında kullanmamız gerekirse, kullanacağız." diye ekledi.



Ryder şunları söyledi:



"Burada yapmaya çalıştığımız şey, daha geniş bir bölgesel çatışmayı caydırmak, İran'ın misilleme yapma ve potansiyel olarak ezici bir güç kullanma tehdidinde bulunduğu çok gergin bir Orta Doğu'da bölgesel bir savaşı önlemek ve İsrail'in savunmasına yardımcı olma taahhüdümüzde yine çok net olduk."



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.



İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.



Pentagon, bu ayın başlarında, İran'ın İsrail'e olası bir misilleme yapmasını önlemek için, ABD'nin Orta Doğu'ya ek askeri varlıklar konuşlandıracağını duyurmuştu.