Polonya'da rüşvetle vize skandalında detaylar ortaya çıkıyor

Polonya'da geçen hafta 7 kişi hakkında suç duyurusuyla başlayan vize rüşveti krizi derinleşiyor.



Polonya medyasında yer alan haberlere göre, soruşturma, Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Bürosu tarafından sağlanan kanıtlara dayanılarak 7 Mart'ta başlatıldı.



Seçime bir ay kala ortaya çıkan bu skandal iktidardaki göçmen karşıtı Hukuk ve Adalet Partisi'ni hedefe koydu. Polonya'ya ait temsilciliklerin dünyanın her yerinde AB'ye bir paralı geçiş kapısı oluşturduğu ortaya çıktı.



Tahminlere göre 2021 yılından bu yana 250 binden fazla insana rüşvetle vize verildi. Bu vizeleri alan binlerce kişi daha sonra önce Meksika'ya ardından ABD'ye kaçtı.

Ana muhalefet lideri Donald Tusk olayı "Polonya'nın 21. yüzyıldaki en büyük skandalı" olarak nitelendirdi.



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