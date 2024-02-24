Navalni'nin eşi Putin'i "cenazeye işkence yapmakla" suçladı

"PUTIN'İN İNANCI SAHTE"



Siyahlar içindeki Navalnaya, "Putin'in inancının sahte olduğunu zaten biliyorduk ama şimdi bunu her zamankinden daha net görüyoruz. Putin'in şu anda Aleksey'in cenazesine yaptığını hiçbir gerçek Hristiyan asla yapamaz" dedi.



Putin, 2012'de Rusya başkanlığına döndüğünden beri Batı liberalizmine karşı kendisini geleneksel, muhafazakar değerlerin savunucusu olarak konumlandırdı.



Ayrıca dini bayramlarda düzenli olarak ayinlere katılarak ve inancından bahsederek Rusya'nın Ortodoks kilisesine olan yakınlığını da dile getirdi.



Trump kendini Navalni ile karşılaştırdı Haberi Görüntüle UYGUN BİR CENAZE TÖRENİ



Navalnaya, kocasının dindar bir Hıristiyan olduğunu, kiliseye gittiğini ve hapishanedeyken bile Lent orucu tuttuğunu söyledi. Siyasi aktivizminin Hristiyan değerlerinden ilham aldığını söyledi.



Navalnaya videosunu sonlandırırken, “Kocamın cenazesini bize geri verin. Ortodoks Hıristiyanlıkta olduğu gibi bir cenaze töreni düzenleyip onu insani bir şekilde toprağa gömmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin