Navalni'nin eşi Putin'i "cenazeye işkence yapmakla" suçladı

Kaldığı hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, YouTube'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kocasının cesedini rehin tutmakla suçlayan bir video yayınladı.

Navalni'nin eşi Putin'i "cenazeye işkence yapmakla" suçladı

Hapishanede ölen Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, Rus yetkililerden cenazenin defnedilmek üzere serbest bırakılmasını talep etti ve "şeytan" 'i kocasının cesedine işkence yapmakla suçladı.

YouTube'da yayınlanan altı dakikalık bir videoda Navalnaya, Putin'i kocasının cesedini rehin tutmakla suçladı ve Putin'in sıklıkla dile getirdiği Hristiyan inancını sorguladı.

Navalni'nin annesi Ludmila Navalnaya yaptığı açıklamada, Rus müfettişlerin, Navalni'nin halka açık bir cenaze töreni olmadan toprağa verilmesini kabul edene kadar cesedini Kuzey Kutbu'nun uzak şehri Salekhard'daki bir morgdan salıvermeyi reddettiklerini söyledi.

Navalni'nin annesine "gizlice gömün" tehdidi

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CENAZESİNİN ÇÜRÜMEYE BAŞLADIĞI SÖYLENDİ

Bir yetkilinin kendisine, Navalni'nin cesedinin zaten çürümeye başlamış olması nedeniyle taleplerini kabul etmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Navalni'nin destekçilerinin yaptığı açıklamada, ailesinin koşullarını kabul etmemesi halinde yetkililerin cenazeyi öldüğü uzak hapishane kolonisine gömmekle tehdit ettiklerini söyledi.

Yulia Navalnaya, videosunda kocasının cenazesinin teslim edilmemesinden bizzat Putin'in sorumlu olduğunu ve hayatta olduğu gibi ölümünde de ona işkence yaptığını iddia etti.

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"PUTIN'İN İNANCI SAHTE"

Siyahlar içindeki Navalnaya, "Putin'in inancının sahte olduğunu zaten biliyorduk ama şimdi bunu her zamankinden daha net görüyoruz. Putin'in şu anda Aleksey'in cenazesine yaptığını hiçbir gerçek Hristiyan asla yapamaz" dedi.

Putin, 2012'de başkanlığına döndüğünden beri Batı liberalizmine karşı kendisini geleneksel, muhafazakar değerlerin savunucusu olarak konumlandırdı.

Ayrıca dini bayramlarda düzenli olarak ayinlere katılarak ve inancından bahsederek Rusya'nın Ortodoks kilisesine olan yakınlığını da dile getirdi.

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UYGUN BİR CENAZE TÖRENİ

Navalnaya, kocasının dindar bir Hıristiyan olduğunu, kiliseye gittiğini ve hapishanedeyken bile Lent orucu tuttuğunu söyledi. Siyasi aktivizminin Hristiyan değerlerinden ilham aldığını söyledi.

Navalnaya videosunu sonlandırırken, “Kocamın cenazesini bize geri verin. Ortodoks Hıristiyanlıkta olduğu gibi bir cenaze töreni düzenleyip onu insani bir şekilde toprağa gömmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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