Reuters: Kanada ve Türkiye silah ihracatındaki kısıtlamaları kaldırmak için anlaştı

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre, Kanada ve Türkiye; silah ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması için anlaştı.

Reuters: Kanada ve Türkiye silah ihracatındaki kısıtlamaları kaldırmak için anlaştı

Son dakika haberi! 

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesinin ardından 'nın Türkiye'ye ihracatına yeniden başlayacağı bilgisi verildi.

Kanada, 2021 yılında Azerbayca ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'a karşı Türkiye'de üretilen İHA'ları kullanmasını gerekçe göstererek ihracat iznini iptal etmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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