Rus muhalif Navalny cezaevinde hayatını kaybetti, Batı "Putin rejiminin gerçek yüzü" dedi

Hapisteki Rus muhalefet lideri Aleksey Navalny'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Reuters'ın aktardığına göre açıklama, Navalny'nin bulunduğu Yamalo-Nenets bölgesi cezaevi servisi tarafından yapıldı.

Navalny, iki hafta kadar önce ilettiği mesada, Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etmek için seçmenlerden öğlen saatlerinde oy kullanmalarını istemişti.



Telegram hesabından paylaşımda bulunan Navalny, Putin'e karşı oy kullanmanın yeterli olmadığını söyleyerek, bu seçimlerde ilk defa uygulanacak elektronik oylama sistemine hile karıştırılacağını öne sürmüştü.

KREMLİN: NEDENİYLE İLGİLİ BİLGİMİZ YOK

Kremlin'den yapılan ilk açıklamada Sözcü Dimitri Peskov, "Navalny'nin ölüm nedeniyle ilgili bilgimiz yok. Gerekli araştırmaları cezaevi yapıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da şöyle konuştu: Batı'nın Navalny'nin ölümüne doğrudan Rusya'yı suçlama şeklinde verdiği tepki, kendini açıklamaktır. Adli tıp sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak Batı'nın şimdiden vardığı sonuçlar var."

NAVALNY'NİN YARDIMCISI: HENÜZ DOĞRULAYAMADIK

Navalny'nin yardımcısı Leonid Volkov ise yaptığı açıklamada, "Rus makamları Aleksey Navalny'yi, hapishanede öldürdüklerine dair bir itiraf yayınladı. Bunu doğrulamak için herhangi bir yolumuz yok" ifadelerini kullandı. "

Devlet propagandasına inanmak için hiçbir dayanağımız yok" diyen Volkov, "Eğer doğruysa Putin Navalny'yi öldürdü demektir" diye konuştu.

AVRUPA'DAN İLK AÇIKLAMALAR: PUTİN REJİMİNİN GERÇEK YÜZÜ

Fransa, Navalyn'nin ölümüne ilişkin ilk açıklama yapan ülke oldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, "Navalny, baskı sistemine karşı direnişi hayatıyla ödedi. Ceza kolonisindeki ölümü, Vladimir Putin rejiminin gerçekliğini bize hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel, Navaly'nin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Özgürlük ve demokrasi değerleri için mücadele etti. Ailesine ve demokrasi için mücadele edenlere başsağlığı diliyorum" dedi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, şöyle konuştu: "Rusya rejimi sonuçlarla yüzleşmeli. Adalet tecelli etmelidir."

"CESARETİNİN BEDELİNİ HAYATIYLA ÖDEDİ"

Almanya Başbakanı Olaf Shcolz, Navalny'nin, "cesaretinin bedelini hayatıyla ödediğini" söyledi. Shcolz, "Navalny'nin ölümü, Rusya'nın nasıl değiştiğinin göstergesi" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Bu berbat bir haber" dedi ve ekledi: "Rus demokrasisinin en ateşli savunucusu olan Navalny, hayatı boyunca inanılmaz bir cesaret sergiledi."

NATO: RUSYA'NIN CEVAPLAMASI GEREKEN CİDDİ SORULAR VAR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Navalny'nin ölüm haberi ile ilgili derinden üzgün ve endişeli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Tüm gerçekler ortaya konmalıdır. Rusya'nın cevaplaması gereken ciddi sorular var. Alexei Navalny uzun yıllardır özgürlük ve demokrasi için güçlü bir ses olmuştur. NATO ve NATO müttefikleri uzun bir süredir onun derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmaktadır. Bugün, düşüncelerim ailesi ve sevdikleriyle birlikte. Alexei Navalny'nin yıllardır yaptığı gibi demokrasi ve özgürlüğe inanan herkesi desteklemeye kararlıyız."

ABD: KORKUNÇ BİR TRAJEDİ

Beyaz Saray da ilk açıklamayı yaptı. Sözcü Jake Sullivan, "Navalny'nin ölümü, eğer doğrulanırsa, korkunç bir trajedidir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Eğer Navalny'nin ölüm haberi doğruysa, bu sadece Rusya'nın zayıflığını ve çürümüşlüğünü vurgular" açıklamasını yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Hapiste zulüm gördükten sonra Navalny'nin ölümü beni çok etkiledi. Ailesinin ve Rus halkının acısını paylaşıyoruz" diye konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski "Yanlış suçlamalarla mahkum edildi, korkunç şartlarla cezaevine konuldu. Tüm bunlardan Putin sorumlu" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ: PUTİN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÇOK AÇIK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Aleksey Navalny'nin ölümü için Putin'i suçladı.

Zelenski, "Putin tarafından öldürüldüğü çok açık, tıpkı diğer binlercesi gibi, bu tek yaratık yüzünden eziyet ve işkence gördü" ifadesini kullandı.



SÜRGÜN EDİLMİŞTİ

Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Aleksey Navalny'den bir süre haber alınamamış, geçen aralık ayında ise Rusya'nın kuzeyinde Kutup Bölgesi'ndeki bir hapishaneye nakledildiği duyurulmuştu.



Navalny ile görüşen avukatı, "Durumu iyi" demişti.

