Rusya: Ayasofya kararı Türkiye'nin iç işleridir

Verşinin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını değerlendirdi.



Ayasofya meselesinin dünyada geniş yankı uyandırdığını anımsatan Verşinin, "Bunun Türkiye’nin iç işleri olduğundan hareket ediyoruz. Doğal olarak buna ne bizim ne de başkasının karışmaması gerekiyor." şeklinde konuştu.



Verşinin, Ayasofya'nın küresel kültür ve medeniyet açısından önemli olduğuna dikkati çekti.



Danıştay, 10 Temmuz Cuma günü aldığı tarihi kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya Cami, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmişti.



KARAR NASIL ALINDI?