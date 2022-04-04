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Rusya doğalgazın ardından başka ürünlerde de rubleyle ödeme sistemine geçmeye hazırlanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, doğal gaz ihracatında uygulamaya konulan rubleyle ödeme sisteminin başka ihracat ürünlerinde uygulanacağından emin olduğunu söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 09:40

Rusya doğalgazın ardından başka ürünlerde de rubleyle ödeme sistemine geçmeye hazırlanıyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,  Rus devlet kanalı Rossiya-1’e yaptığı açıklamalarda, ’ya yönelik yaptırımlar ve Rus gazının ihracatında yeni uygulamaya konulan rubleyle ödeme sistemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’ya yönelik tarihin en kapsamlı yaptırımlarının uygulandığına işaret eden Peskov, “Bu, uluslararası ödemelerin bel kemiği olan dolar ve avroya olan güvenin erozyona uğramasıdır ve aşınma süreci hızlanıyor. Bu süreç durdurulamaz, artarak devam edecek" dedi.

Peskov, Rusya’nın doğal gaz ihracatında elde ettiği gelirlere “el konulmaması” için rubleyle ödeme sistemine geçtiklerine işaret ederek, “Gelecekte bu sistemin başka mal gruplarına da uygulanacağından şüphem yok. Dış ticaret ilişkilerimizde giderek daha fazla yer alacak” diye konuştu.

Avrupa'nın satın aldığı gazın yüzde 40'ı Rusya'dan geliyor. Avrupa'nın satın aldığı gazın yüzde 40'ı Rusya'dan geliyor.

"RUSYA İÇİN TAM BİR İZOLASYON SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Rusya’nın tümüyle küresel izolasyonunun söz konusu olamayacağını aktaran Peskov, “Rusya için tam bir izolasyon söz konusu olamaz. Bu, modern dünyada teknolojik açıdan imkansızdır ve dünya, Avrupa'dan çok daha büyüktür. Rusya'nın kendisi de Avrupa'dan çok daha büyük. Ancak er ya da geç, denizaşırı yerlerde bulunan birileri (ABD) istese de istemese de diyalog kurmak zorunda kalacağız” şeklinde konuştu.

Peskov, Londra’nın “suçlu ve hırsızlar” için bir cennet haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bir yerlerde para çalan kötü insanlar, son 20 yıldır Londra’da bir araya geliyor. Londra’da bu hırsızlara saygı gösteriyorlar ve onlar da çaldıkları paraları harcıyor. Bizim emniyet birimlerimizle bu insanların sınır dışı edilmesi için hiçbir şekilde iş birliği yapılmıyor. Orası suçlular için gerçek bir cennet.”

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