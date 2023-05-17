Rusya, Finlandiya'nın büyükelçilik ve başkonsolosluğunun banka hesaplarını dondurdu

Finlandiya'da yayımlanan Helsingin Sanomat gazetesine göre, Rusya, Finlandiya'nın ülkedeki büyükelçilik ve başkonsolosluğuna ait banka hesaplarını dondurdu.



Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu hesaplara erişilemediğini doğruladı.



Bakanlık, durumun ciddi olduğunu ve konuyu araştırdıklarını bildirdi.

FİNLANDİYA RUS YETKİLİLERLE TEMASA GEÇTİ



Gazetenin haberine göre, Finlandiya konuyla ilgili Rus yetkililerle temasa geçti.



Finlandiya'nın Moskova'da büyükelçilik, St. Petersburg'da da başkonsolosluk olmak üzere Rusya'da iki temsilciliği bulunuyor.

