Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri çıkmazda: Zelenski ve Putin birbirleri ile görüşmek istemiyor

Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakının ardından, Putin ile herhangi bir müzakereyi reddeden bir kararname imzaladı. Ancak, kararname başka bir lideri olması halinde Rusya ile müzakerelere açık kapı bırakıyor.

Zelenski, "Putin haysiyet ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle Rusya ile, ancak Rusya'nın başka bir devlet başkanı olduğunda diyaloga hazırız" dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitriv Peskov ise Zelenski pozisyonunu değiştirdiğinde veya yenisi göreve başladığında Kiev ile barış görüşmelerinin devam edeceğini söyledi.



PUTİN, 2036'YA KADAR İKTİDARDA KALABİLİR

Bu hafta 70 yaşına giren Putin, yirmi yıldan fazla bir süredir Rusya’ya hükmediyor ve anayasa reformları uyarınca iki kez daha aday olabilir. Buna göre Putin, potansiyel olarak 2036'ya kadar iktidarda kalacak.

Rusya Devlet Başkanı, geçen hafta Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı. Rusya, böylelikle Kırım'dan sonra Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etmiş oldu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki kontrolünde son durum.

PUTİN MÜZAKERE ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU



Kiev'e müzakere masasına dönme çağrısında bulunan Putin, "Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamaz. Milyonlarca kişi kararını vermiştir" dedi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Kiev'deki topraklarımızı kurtaracağız" denilirken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ABD, AB ve diğer ülkeler Rusya'nın ilhakının tanınmayacağını vurguladı.