Rusya Savunma Bakanı Şoygu Akar ile telefonda görüştü

Son dakika haberi! RIA Haber Ajansı Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Türk mevkidaşı Hulusi Akar'ın bie telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Akar ve Şoygu, Rusya'nın Karadeniz'deki tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasını ele aldı.

Akar, Rusya'nın, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişimini geçici olarak durdurduğuna ilişkin açıklamasının ardından yaşanan gelişmeleri dün değerlendirdi.



Tahıl koridoru ile 9,2 milyon tahıl taşındı.

Bakan Akar "Böyle bir durumda gemilerin intikali gecikecek, limanlardaki yığılma daha da yoğunlaşacak. İhtiyaç sahipleri zaten acil olarak tahılları bekliyordu. Bu durumda sıkıntı daha da artacak" diye konuştu.

RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ



Önceki gün, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırılar düzenlenmesi nedeniyle tahıl koridorunda gemilerin geçişlerinin de askıya alındığı belirtildi.



Açıklamada, "Ukrayna'nın 29 Ekim'de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik düzenlediği terör eylemiyle ilgili durum netleşene kadar, Karadeniz Girişimi tarafından belirlenen güvenlik koridoru boyunca hareket (gemilerin) askıya alındı." ifadeleri yer aldı.



Tahıl sevkiyatı için belirlenen koridordan şimdilik gemilerin hareket etmesinin kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, "Ukrayna yönetimi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığı bunu Rusya Federasyonu'na karşı askeri operasyonları yürütmek için kullandığından gemilerin güvenlik koridoru boyunca hareketi kabul edilemez." denildi.



Açıklamada, Ukrayna'nın tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullandığı savunuldu.



Gelişmeler bu şekilde olduğu müddetçe tahıl koridorundaki herhangi bir nesnenin güvenliğini garanti etmenin imkansız olduğu vurgulanan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Girişimi'nden çekilmediği ama anlaşmayı askıya aldığı belirtildi.



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirmişti.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya alması kararını değerlendirerek, "Rusya gıda krizini kasıtlı olarak eylül ayında ağırlaştırmaya başladı" demişti.

