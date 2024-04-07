Rusya'da acil durum ilanı: 4 kişi öldü, 6 bin 300 ev sular altında kaldı

Devlet medyasının bildirdiğine göre, Rusya hükümeti, Orenburg'da selin vurduğu bölgelerde federal acil durum ilan etti.

Bölgesel hükümet, Ural Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle meydana gelen sellerin, 885'i çocuk olmak üzere 4 binden fazla kişiyi tahliye etmek zorunda bıraktığını bildirdi.

Devlet haber ajansı Tass, bölgede 2 bin evin daha sular altında kaldığını ve toplam sayının yaklaşık 6 bin 300'e ulaştığını söyledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov, bugün, kurtarma çalışmalarını denetlemek üzere selden en çok etkilenen şehirlerden olan Orsk'a gitti.

Orsk Belediye Başkanı Vasily Kozupitsa'ya göre, Kazakistan sınırının 20 kilometre kuzeyinde yer alan Orsk, geçen cuma günü bir barajın yıkılmasına neden olan sellerden en çok etkilenen şehir oldu.

Burada barajın taşması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.