Rusya'da acil durum ilanı: 4 kişi öldü, 6 bin 300 ev sular altında kaldı

Devlet medyasının bildirdiğine göre, Rusya hükümeti, Orenburg'da selin vurduğu bölgelerde federal acil durum ilan etti.
Bölgesel hükümet, Ural Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle meydana gelen sellerin, 885'i çocuk olmak üzere 4 binden fazla kişiyi tahliye etmek zorunda bıraktığını bildirdi.
Devlet haber ajansı Tass, bölgede 2 bin evin daha sular altında kaldığını ve toplam sayının yaklaşık 6 bin 300'e ulaştığını söyledi.
Rusya Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov, bugün, kurtarma çalışmalarını denetlemek üzere selden en çok etkilenen şehirlerden olan Orsk'a gitti.
Orsk Belediye Başkanı Vasily Kozupitsa'ya göre, Kazakistan sınırının 20 kilometre kuzeyinde yer alan Orsk, geçen cuma günü bir barajın yıkılmasına neden olan sellerden en çok etkilenen şehir oldu.
Burada barajın taşması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.
BARAJDAKİ İNŞAAT İHLALLERİ SORUŞTURULUYOR
Tass, 200 bin nüfuslu Orsk kentinde tahliye çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Ayrıca barajın yıkılmasına neden olabilecek şüpheli inşaat ihlallerini araştırmak üzere bir ceza soruşturması başlatıldı.
Yerel yetkililer barajın su dayanma seviyesinin 5,5 metre olduğunu belirtti.
Ancak Kozupitsa, dün sabah su seviyesinin yaklaşık 9.3 metreye ulaştığını ve giderek yükseldiğini söylemişti.
Rusya'nın su seviyesi bilgi sitesi AllRivers'a göre bugün ie Orsk'taki seviye 9.7 metreye çıktı.
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