Rusya Adalet Bakanı Yardımcısı Valery Maksimenko'nun açıklamasına göre Rusya'da son yıllarda ceza hukukunda yapılan önemli değişikliklerle ceza oranlarının artması ve böylece yasaların caydırıcı hale gelmesiyle suç oranında ciddi düşüşler meydana geldi.

Öyle ki son 7 yılda 93 cezaevi kapatıldı.

Maksimenko geçtiğimiz pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Devletin suçla ilgili politikasındaki değişikliklerden dolayı, ülkemizdeki çeşitli ceza infaz kurumlarındaki tutukluların sayısı 2000 yılından bu yana 200 binden fazla düşüş gösterdi ve bugün bu rakam 484 bin oldu." dedi.

Bakan yardımcısı ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın ceza infazdan sorumlu biriminin, şehir merkezlerine yakın 48 ceza infaz kurumunun da yerlerinin değiştirildiğini ifade etti.



Öte yandan, Rus hapishane sistemi, son yıllarda cezaevi mahkumlarının işkence gördüğü iddialarıyle beraber aktivistlerden ve sosyal medyadan gelen şikayetlerin ardından eleştri oklarının hedefi oldu. Sızan videolar, ceza infaz memurlarının mahkumları dövüp işkence yaptığını kanıtladı.



Skandal sonrası Üst Meclis Sözcüsü Valentina Matviyenko, bir açıklamada bulundu ve yaptığı açıklamada, Ceza İnfazına Dair Federal Hizmet biriminde bu konuya ilişkin büyük bir reform yapılmasını öngördüklerini ifade ederek çalışmalara başladıklarını duyurdu.