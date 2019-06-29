Açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. Basın toplantısında Türkiye’ye Rus yapımı S-400 savunma sistemi sevkiyatının şartlarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Sözleşme, Türkiye’ye kısmi teknoloji transferi yapılmasını içeriyor” dedi.

Rusya'dan çarşamba günü gelen açıklamadaysa S-400'lerin ilk parti teslimatının planlandığı gibi temmuz ayında yapılacağı belirtilmişti.