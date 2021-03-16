Rusya'dan Twitter hamlesi: Bir ay içinde erişimi tamamen durdurabiliriz

TASS ajansının haberine göre, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rusya’da hızı yüzde 50 azaltılan yTwitter’ın “yasaklı içerikleri” kaldırması için bir ay süreyle inceleneceğini söyledi.



Söz konusu, sürenin bitiminde Twitter’a yönelik gerekli kararın alınacağını belirten Subbotin, “Rus mevzuatının gereklerini yerine getirmezse, Twitter’ın Rusya’da tamamen engellenmesi konusunu ele alacağız. Eğer gerekleri yerine getirirlerse, mevcut yaptırımları kaldıracağız” dedi.

ÇOCUK PORNOGRAFİSİ BARINDIRIYOR İDDİASI



Bununla birlikte, Roskomnadzor tarafından geçen hafta yapılan duyuruda Twitter’ın hızının yavaşlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada, Twitter'in 2017'den bu yana çok kez uyarılmasına rağmen çocuk pornografisi materyalleri veya reşit olmayanları intihara teşvik edici unsurlar barındıran 3 bin 100'den fazla içeriği silmediği öne sürülmüştü.



Rusya'da kısa süre önce yürürlüge giren yasaya göre sosyal ağ operatörleri yasaklanmış içeriklerini aramak ve silmek zorunda. Yasaklı içerikler arasında çocuk pornografisi materyalleri ve intihara yol açabilecek unsurların yanında izin alınmamış protestolara yönelik çağrılar da bulunuyor. Bu kapsamda Rusya'da şimdiye kadar Facebook, Twitter ve YouTube'a para cezaları verildi.

İNSAN HAKLARI AKTİVİSTERİ KARŞI ÇIKIYOR



Öte yandan, muhalif politikacı Aleksey Navalny'nin cezaevinde tutulmasını protesto için sosyal medyada eylem çağrılarının yapılması Rus hükümetini rahatsız ediyor.



İnsan hakları aktivistleri ise sosyal ağlarda ifade özgürlüğü hakkını kısıtlama girişimlerini eleştiriyor. Rusya'da hükümet muhalif haber portallarının da aralarında yer aldığı yüzlerce internet sitesini farklı gerekçelerle engellemişti.

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