Rusya'ya seçim günü saldırıları: Kiev güçleri Belgorod'da 2 kişiyi öldürdü

Rusya'nın Ukrayna'ya komşu Belgorod sınır bölgesinde, bugün yeni saldırılar düzenlediği duyuruldu.

Saldırılarda iki kişinin öldüğünü belirten bölge valisi, Moskova'nın Kiev'i devam eden cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında "saldırıları arttırmakla" suçladığını söyledi.



Vyacheslav Gladkov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok üzücü bir haber, biri erkek biri kadın iki kişi öldü" dedi.

Vali Gladkov, bölgede Rus güçleri tarafından sekiz roketin düşürüldüğünü sözlerine ekledi.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinin bugün ikinci günü. Ukrayna dün de Rusya kontrolündeki ilhak edilen bölgelerde oy merkezlerine saldırılar düzenlemişti.