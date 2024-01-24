Savaş esirlerini taşıyan Rus uçağı Ukrayna sınırında düştü: 74 kişi öldü

Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarında Rus askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.



Rusya'nın devlet haber ajansı RIA'nın Savunma Bakanlığı'ndan aktardığı bilgilere göre İlyuşin İl-76 askeri nakliye uçağı Belgorod bölgesinde düştü.

Düşen uçakta, değişime götürülen Ukraynalı askeri esirlerin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi.



Düşen Rus uçağındaki 74 kişinin öldüğü bildirildi.



RUS MİLLETVEKİLİ: ÜÇ FÜZE İLE VURULDU



Rusya milletvekili ve emekli general Andrei Kartapolov, askeri nakliye uçağının üç füze tarafından vurulduğunu açıkladı.



Kartapolov, yapılan soruşturmanın füzelerin Patriot mu yoksa IRIS-T mi olduğunu belirleyeceğini ifade etti.

Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesi, son aylarda sık sık Ukrayna saldırılarına maruz kalıyor. Bölgede en son aralık ayında 25 kişinin hayatını kaybettiği bir füze saldırısı gerçekleşmişti.



İlyuşin İl-76, asker, kargo, askeri teçhizat ve silah taşımak üzere tasarlanmış bir askeri nakliye uçağıdır.

