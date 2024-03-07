Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Mart'ta yapılacak

Bakanlar Kurulu sonrası yapılan yazılı açıklamada, seçimin 24 Mart'ta yapılmasına karar verildiği duyuruldu.



Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Amadou Ba'nın da seçim çalışmaları nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.



Ba'nın yerine başbakanlık görevine İçişleri Bakanı Sidiki Kaba getirildi.



Öte yandan Ulusal Diyalog toplantıları sonrasında belirlenen 2 Haziran tarihi de Anayasa Konseyi tarafından reddedildi.



Anayasa Konseyi, cumhurbaşkanı seçiminin 31 Mart'ta yapılmasına hükmetti.



Anayasa Konseyi ve Bakanlar Kurulu'nun 2 ayrı tarih açıklaması sonrası hükümet kaynakları, seçimin 24 Mart'ta yapılacağını doğruladı.



SEÇİME 3 HAFTA KALA GELEN ERTELEME



Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 25 Şubat'taki seçimin ertelediğini duyurmuştu.



"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatma sözü vermişti.



Ulusal diyalog toplantıları sonucunda yeni seçim tarihinin 2 Haziran olması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.



Muhalefet ve sivil toplum ise 2 Haziran tarihine şiddetle karşı çıkarak, seçimin 2 Nisan'dan önce yapılmasını istiyordu.