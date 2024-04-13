Seyşeller'de iklim krizi alarmı: Su seviyesinde kritik yükselme

Seyşeller'in altın rengindeki kıyıları, yakın gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.



Hint Okyanusu’nun güzel plajları ile ünlü ülkesi Seyşeller, küresel ısınmadan en çok etkilenen adreslerden biri. Ancak diğer birçok ada ülkesi gibi, derinleşen iklim kriziyle baş etmeye çalışıyor. Başlıca sorunlardan biri de yükselen su seviyesi.



Seyşeller, ekonomik gelirinin önemli bir kısmını turizmden elde ediyor.



Ancak ada ülkesinde su seviyesinin yükselmesi sebebiyle birçok plajda bozulma meydana geldi. Sert dalgalar da sahil kesimlerinde kıyı erozyonuna sebep oluyor.



Uzmanlar, okyanus sıcaklığındaki artışın, ülkede kasırga gibi doğal afetleri tetiklediğini, hortumların ilk olarak sahil kesimlerini vurduğunu belirtiyor. Bu durumun ülkenin turizm gelirlerini önemli ölçüde azalttığı vurgulanıyor.





Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer tatilde (Seyşeller hakkında her şey) Haberi Görüntüle BALIK TÜRLERİNDE AZALMA



Seyşeller’de su sıcaklığının artması deniz ekosisteminin değişmesine de neden oldu. Birçok balık türünde azalma meydana geldi. Yetkililer, aşırı avlanmayı da balık sayısının azalmasındaki bir başka unsur olarak gösteriyor.



Bu durumun önüne geçmek için Seyşeller yönetimi endüstriyel balıkçılığa sınırlamalar getirdi. Ton balığı, ıstakoz ve ahtapot gibi deniz canlılarının avlanmasına kota konuldu.



Seyşeller Cumhurbaşkanı Wavel Ramkalawan sık sık sorunun evrensel boyutuna dikkat çekerek, daha çok uluslararası ortaklık yapılması gerektiğini söylüyor.



Seyseller, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılan denizdeki biyoçeşitliliği koruma anlaşmasını da ilk onaylayan ülkelerden biri olmuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin