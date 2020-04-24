Singapur'un en zengini servetine her ay 1 milyar dolar kattı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını tüm dünyaya yayılan bir pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Acil ihtiyaç sınıfına alınmayan işletmelerin bir çoğu kapatıldı.



Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahminlerine göre dünya ekonomisi 2020'de corona virüs salgını nedeniyle küçülecek. Ancak bu salgın ekonomisinden karlı çıkanlar da var.

Business Insider'ın haberine göre ada ülkesi Singapur'un en zengin insanı servetine servet kattı.

DÖRT AYDA DÖRT MİLYAR DOLAR



Biyo-medikal ekipman üreten Shenzen Mindray'in kurucusu ve sahibi 69 yaşındaki Li Xiting'in serveti şirket hisselerinin yüzde 50 değer kazanmasıyla her ay bir milyar dolar arttı.



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Xiting'in serveti 2020'nin başından beri 4,3 milyar dolar artış gösterdi. Singapur'ın en zengin insanının toplam serveti de 13.5 milyar dolar oldu.



Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Xiting'in serveti günlük 40 milyon dolar artış gösteriyor.



South China Morning Post'un haberine göre Shenzen Mindray'a dünyanın her yerinden solunum cihazı siparişi yağıyor.



Bu nedenle şirketin değeri günden güne artıyor. Şirketin sözcüsü şimdiye kadar 100'den fazla ülkeden tıbbı cihaz siparişi aldıklarını aktardı.



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