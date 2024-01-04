Sırbistan'da zorunlu askerlik çalışmaları başladı

Sırbistan Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerin, savunma kabiliyetinin artırılması amacıyla ülkede askerliğin zorunlu hale getirilmesi için Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e öneride bulunulduğunu açıkladı.

Sırbistan'da zorunlu askerlik çalışmaları başladı
Foto: AFP

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,  Silahlı Kuvvetleri, aktif ve yedek personelin gençleştirilmesi ve iyileştirilmesi için askerliğin zorunlu olmasını talep etti.

Açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerin savunma kabiliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanlığı, Vucic'e askerliğin zorunlu tutulması ve 4 ay sürmesi için yazılı öneri sundu." ifadeleri kullanıldı.

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Savunma Bakanı Milos Vucevic de yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, "Bugünkü girişimin ardından yapılan önerinin Meclis'te oylanması gerekecek. Askerliğin zorunlu tutulmadığı 13 yılın ardından yedek personel kadrosunun doldurulmasına ihtiyacımız var. Ülkesini korumaya hazır yeni askerler bizim için güvenlik ihtiyacıdır." dedi.

Bu arada, Sırbistan'da 2010'da yapılan Meclis oylamasında askerliğin zorunlu olmaması yönünde karar çıkmıştı.

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