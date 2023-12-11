Somali Cumhurbaşkanı kimdir?Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu  hakkında açıklama

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açtığı öne sürülen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu açıklamayı alıntılayarak "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. Kamuoyunda tepkilere neden olan olay ardından Somali Cumhurbaşkanı ile ilgili araştırmalar başladı.



HASAN ŞEYH MAHMUD KİMDİR?



Hasan Şeyh Mahmud, 29 Kasım 1955 tarihinde doğdu. Somali'de 20 yıl sonra yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda 10 Eylül 2012'de cumhurbaşkanlığa seçildi.



Ağustos 2012'de Somali'de yeni kurulan Federal Meclis'te Parlamento Üyeliği'ne seçildi.



2012 ile 2017 yılları arasında Somali cumhurbaşkanı ve Barış ve Kalkınma Partisi'nin liderliğini üstlendi.



Hasan Şeyh Mahmud, Abgaal Hawiye klanının bir üyesi olarak orta sınıf bir aileden geliyor. Mahmud evli ve 1 çocuk babasıdır. Somalice ve İngilizce bilmektedir. 15 Mayıs 2022'de ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.



Nisan 2013'te Time dergisinin yıllık listesinde, dünyanın en etkili 100 insan arasından 100. seçildi.