SON DAKİKA HABERİ: Bakan Çavuşoğlu: Libya'da acil ateşkese ihtiyaç var

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın önemli olduğunu belirterek, "Libya'da acil ateşkese ihtiyaç var, ardından siyasi sürece dönmeliyiz." dedi.



Libya Konferansı kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak isteyen Türk vatandaşlarıyla sohbet etti, onların sorun ve önerilerini dinledi.



Bu sırada Japon gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Konferansı'nı başından beri desteklediğini ve bütün hazırlık çalışmalarına katıldığını belirtti.



Çavuşoğlu, "Tüm sorunların tek bir konferansla çözülmesini beklemiyorum ama çabalarımızı sürdürmeliyiz. Libya'da acil ateşkese ihtiyaç var, ardından siyasi sürece dönmeliyiz" diye konuştu.



Libya'da tek çözümün siyasi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Herkesi sürece dahil ederek çabalarımızı sürdürmeliyiz" dedi.



Çavuşoğlu, sürecin kapsayıcı olması gerektiğini, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin ardından kalıcı ve sürdürülebilir bir siyasi sürecin geleceğini vurgulayarak, "Bu Konferans önemli ama Konferansın ardından da çabalarımızı sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Libya sürecindeki engelin ne olduğu sorusuna ise Çavuşoğlu, "Ana engel, taraflardan birinin bu sürece inanmaması. (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife) Hafter sadece askeri sürece inanıyor ve bölgedeki başka ülkelerden destek alıyor." yanıtını verdi.



Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya'nın, tarafları Moskova'da bir ateşkes üzerinde anlaşma amacıyla bir araya getirdiğini de hatırlatarak, "Ancak Moskova'da açıkça gördük ki Hafter siyasi çözüm istemiyor, askeri çözümü tercih ediyor. Bu yüzden ortak açıklamayı imzalamadı." ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, söz konusu anlaşmayı BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın imzaladığının da altını çizdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BERLİN TEMASLARI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, konferanstan olumlu sonuç çıkmasını beklediklerini belirterek, "Sonuç odaklı olması lazım. Dostlar bir araya geldi konuştu. 'Biz de varız sahada ya da masada' demek yetmez" ifadesini kullandı.

"TARAFLARIN DA ÜZERİNDE ANLAŞTIĞI BİR TASLAK VAR"



Bu anlamda Berlin sürecini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başından sona desteklediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Hazırlık toplantılarına da arkadaşlarımız katıldı. Dün akşam geldikten sonra ortak deklarasyona ilişkin son görüşmeleri yaptık. Tarafların da üzerinde uzlaştığı taslak var. Liderlerin önüne getirilecek" dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in inisiyatifiyle Türkiye ve Rusya'nın ateşkesin sağlanması ve garanti altına alınması yönündeki çabalarının, esasen Berlin Konferansı'nın başarılı geçmesine zemin hazırladığına vurgu yaptı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konferanstan en büyük beklentilerinin kalıcı ateşkes, Libya'da herkesin dahil olduğu siyasi süreç neticesinde de Libya'nın birliği, beraberliği ve istikrara kavuşması olduğunu kaydetti.



Berlin'de bir tek toplantıyla sorunların çözülmesinin kolay olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Berlin Konferansı'yla Libya'da tüm sorunlar çözülecek dersek fazla iyimser bir yaklaşım içinde olmuş oluruz. Berlin'den sonra da bu çabalarımızı devam ettirmemiz lazım ki amacımıza ulaşalım." diye konuştu.



ÇAVUŞOĞLU POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.



Bakan Çavuşoğlu, bugün düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.



Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye-ABD ilişkilerini ve Libya Konferansı'nı görüştük. Libya'da kalıcı ateşkes ile siyasi sürece dönüş için tüm aktörlerle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

