SON DAKİKA HABERİ: IKBY: Türkiye'ye petrol akışı askıya alındı

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Son dakika haberi! Irak'ın Dohuk ve Musul vilayetlerinde ve Erbil'de yaşayanlar, Türkiye'deki depremin ardından hafif bir sarsıntı hissettiğini bildirdi.

Bununla birlikte, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), depremin ardından Türkiye'ye petrol akışının önlem olarak durdurulduğunu belirtti.

IRAK TÜRKİYE HAM PETROL BORU HATTI



Irak'ın kuzeyinden Kerkük çevresinin petrolünü, Adana'nın Yumurtalık ilçesine boru hattı ulaştırıyor. Irak'ın en büyük petrol ihraç hattı olan yapı,iki hükümetin 27 Ağustos 1973 tarihinde imzaladığı anlaşma ile yapılmaya başlandı.



1976 yılında işletmeye alınan ve ilk tanker yüklemesi 25 Mayıs 1977 tarihinde gerçekleştirilmiş olan birinci hat, 40 inç ve 986 km, 1987'de açılan ikinci hat ise, 46 inç ve 890 km uzunluğundadır. 19 Eylül 2010 tarihinde protokoller yenilenmiş ve anlaşma 15 yıl uzatılmıştır. Türkiye tarafında hattın sahibi ve işleticisi BOTAŞ'tır. Irak'ın Kuveyt'i işgal ettiği 1990 yılında, Irak'a uygulanmakta olan ekonomik yaptırımlar gerekçesiyle I. hat kapatılmış, II. hat kısmen kapatılmıştır. Birleşmiş Milletler kararından sonra ihracat tamamen durdurulmuştur. 1995 yılında BM Güvenlik Konseyinin uygulamaya koyduğu Petrol-Gıda programına gelir sağlaması amacıyla 1996 yılında petrol sevkıyatına başlanmıştır.

