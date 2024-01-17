SON DAKİKA HABERİ: Irak, İran'ı BMGK'ye şikayet etti

SON DAKİKA HABERİ: Irak, Erbil'e saldırıları nedeniyle İran'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

SON DAKİKA HABERİ: Irak, İran'ı BMGK'ye şikayet etti
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Son dakika haberi! , dün ’ın kentinde birçok noktaya füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemişti. Başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulmuştu. Saldırıları İran Devrim Muhafızları üstlenmişti.

Irak, Erbil'e saldırıları nedeniyle İran'ı BMGK'ye şikayet etti.

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