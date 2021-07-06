SON DAKİKA HABERİ: Rusya'da yolcu uçağı düştü: Tüm yolcular hayatını kaybetti

Son dakika haberi!

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağı düştü.

Uçağın denize düştüğü belirtilirken, Rusya’da irtibatın kesildiği, içinde 22 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağına ait enkaz Kamçatka bölgesinde tespit edildiği açıklandı.

Reuters’ın Rus IFAX haber ajansına dayandırdığı son dakika haberinde ise, kazada kurtulan olmadığı açıklandı.

Interfax ve TASS haber ajanslarının isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, An-26 uçağına ait olduğuna inanılan enkazın, Rusya'nın doğusunda kayaya çarpmış olarak tespit edildiği belirtildi.



Raporlara göre, enkaz, içinde 28 kişi bulunan uçağın gittiği Palana köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunduğu aktarıldı.

Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtilmişti.

Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilen haberde, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...