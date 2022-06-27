SON DAKİKA HABERİ: Zelenski: Rus füzeleri, binden fazla kişinin bulunduğu AVM'ye isabet etti

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 27.06.2022 - 18:12
Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin merkezinde yer alan Kremençuk'un Rus güçlerinin füze saldırısına uğradığını duyurdu.
Bir füzenin kalabalık bir alışveriş merkezine isabet ettiğini aktaran Zelenski, "Saldırısı sırasında AVM'de binden fazla kişi vardı. Kurbanların sayısını tahmin etmek imkansız" açıklamasını yaptı.
Zelenski, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İşgalciler, Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzelerle vurdu. Merkez yanıyor. Kurtarma ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. Kurban sayısı tahmin edilemez. Rusya acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor. Rusya'nın sağduyulu ve insancıl olacağını ummak faydasız" ifadelerini kullandı.
BELEDİYE BAŞKANI: ÖLÜLER VAR
Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Meletskiy Facebook hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde olduğunu duyurdu. Füzenin isabet etttiği alanın çok kalabalık bir bölge olduğunu açıklayan Meletskiy, saldırının ardından ölümlerin meydana geldğini belirtti.
DEVLET BAŞKANLIĞI OFİSİ YARDIMCISI: EN AZ 2 ÖLÜ, 20 YARALI VAR
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcı, füze saldırısında en az iki kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını açıkladı.