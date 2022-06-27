SON DAKİKA HABERİ: Zelenski: Rus füzeleri, binden fazla kişinin bulunduğu AVM'ye isabet etti

Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin merkezinde yer alan Kremençuk'un Rus güçlerinin füze saldırısına uğradığını duyurdu.

Kremençuk'taki bir AVM'ye füze isabet etti.

Bir füzenin kalabalık bir alışveriş merkezine isabet ettiğini aktaran Zelenski, "Saldırısı sırasında AVM'de binden fazla kişi vardı. Kurbanların sayısını tahmin etmek imkansız" açıklamasını yaptı.

Zelenski, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İşgalciler, Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzelerle vurdu. Merkez yanıyor. Kurtarma ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. Kurban sayısı tahmin edilemez. Rusya acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor. Rusya'nın sağduyulu ve insancıl olacağını ummak faydasız" ifadelerini kullandı.

Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Meletskiy, saldırının ardından can kayıpları yaşandığını duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANI: ÖLÜLER VAR

Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Meletskiy Facebook hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde olduğunu duyurdu. Füzenin isabet etttiği alanın çok kalabalık bir bölge olduğunu açıklayan Meletskiy, saldırının ardından ölümlerin meydana geldğini belirtti.



DEVLET BAŞKANLIĞI OFİSİ YARDIMCISI: EN AZ 2 ÖLÜ, 20 YARALI VAR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcı, füze saldırısında en az iki kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını açıkladı.