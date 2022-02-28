SON DAKİKA... Zelenski: AB'ye katılım için başvuru belgesini imzaladım

SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB'ye katılım içni resmi başvuru belgesi imzaladığını açıkladı.

Haberler 28.02.2022 - 19:19 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 20:05

SON DAKİKA... Zelenski: AB'ye katılım için başvuru belgesini imzaladım

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Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için başvuru dilekçesini imzaladığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, AB'ye başvuru dilekçesini imzaladı.  Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, AB'ye başvuru dilekçesini imzaladı. 

Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "AB üyeliği için başvuru dilekçesini imzaladım. Bunun gerçek olduğundan eminim." ifadesini kullandı.

"16 ÇOCUK ÖLDÜ, 45 ÇOCUK YARALANDI"

Ayrıca, Rusya'nın, Ukrayna halkına karşı savaşmaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana 4 gün içinde 16 çocuk öldü ve 45'i ise yaralandı" dedi.

Batılı ortakların Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırılar nedeniyle kayıplar yaşadığını da belirtti.

Vladimir Zelenskiy, "4 bin 500 Rus askeri öldü. Teçhizatınızı bırakın ve gidin buradan. Komutanlarınıza ve propagandacılarınıza inanmayın. Hayatınızı kurtarın" açıklamasında bulundu.

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