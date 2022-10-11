Stoltenberg, Putin Ukrayna'da başarısız oluyor

Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile savaşta "Ukrayna'nın momentuma sahip olduğunu" ve Batı ittifakının savaş ne kadar uzun sürerse sürsün Kiev'in yanında duracağını söyledi.



Stoltenberg, "Rusya sivillere ve kritik altyapıya yönelik korkunç ve ayrım gözetmeyen saldırılara giderek daha fazla başvururken, Putin Ukrayna'da başarısız oluyor" dedi.

Rusya, 2014 yılından bu yana Ukrayna'daki beş bölgeyi ilhak etti.

Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısının öncesinde konuşan Stoltenberg, NATO'nun gelecek hafta yıllık nükleer caydırıcılık tatbikatını yapacağını ve Rusya'nın nükleer kuvvetlerini yakından izlediğini söyledi.



"DEĞİŞİKLİK YOK AMA TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"



Stoltenberg, Putin'in nükleer silah tehditlerinin sorumsuzca olduğunu belirterek, "Rusya'nın duruşunda herhangi bir değişiklik görmedik ama teyakkuz halindeyiz" dedi.