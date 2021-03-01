Suriye: İsrail'in hava saldırısı engellendi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında hava saldırısı düzenledi. Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği açıklandı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 01.03.2021 - 10:23

Suriye: İsrail'in hava saldırısı engellendi

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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia edildi. 

Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 22.16'da, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki rejime ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Başkent Şam'da Suriye ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esad yönetimi, İsrail'in 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

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