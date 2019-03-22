Resmi haber ajansı Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının İsrail'e yönelik "zaafını" gösterdiği belirtilerek, "Açıklamalar Golan'ın Suriye ve Arap toprağı olduğu ve olmaya devam edeceği
gerçeğini değiştirmiyor" denildi.

Açıklamada, "Suriye ulusu bu kıymetli Suriye ulusal toprak parçasını elindeki tüm araçları kullanarak geri almaya daha kararlı" ifadeleri kullanıldı.