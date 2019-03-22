Resmi haber ajansı Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının İsrail'e yönelik "zaafını" gösterdiği belirtilerek, "Açıklamalar Golan'ın Suriye ve Arap toprağı olduğu ve olmaya devam edeceği
gerçeğini değiştirmiyor" denildi.
Açıklamada, "Suriye ulusu bu kıymetli Suriye ulusal toprak parçasını elindeki tüm araçları kullanarak geri almaya daha kararlı" ifadeleri kullanıldı.
Suriye'den Trump'a Golan Tepeleri kınaması
Dünya
Suriye, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiğine ilişkin açıklamasını kınadı. Açıklamada, Suriye'nin "elindeki bütün araçları kullanarak" bölgeyi geri almaya kararlı olduğu vurgulandı.
Resmi haber ajansı Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının İsrail'e yönelik "zaafını" gösterdiği belirtilerek, "Açıklamalar Golan'ın Suriye ve Arap toprağı olduğu ve olmaya devam edeceği