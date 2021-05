Susan Sarandon'dan ABD yönetimine İsrail tepkisi: Vergilerimiz ırkçılığı fonluyor

ABD’li tanınmış isimler, sosyal medya hesaplarından, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı şiddeti ve ABD’nin İsrail’e yaptığı yardımlara tepki göstermeye devam etti.



Amerikalı birçok tanınmış isim, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlere karşı uyguladığı şiddet ve ırkçı davranışları eleştirerek ABD’nin İsrail’e yaptığı yıllık 3,8 milyar dolarlık yardımın da durdurulması gerektiğine vurgu yaptı.



Lorenzo'nun Yağı, Müşteri (The Client) gibi filmleriyle hatırlanan ödüllü sinema oyuncusu Susan Sarandon, Türk medyasında da yer alan, 10 yaşındaki Gazzeli Nadine Abdel-Taif’in bombalarla yıkılan binaların önünde gözyaşı döktüğü videoyu Twitter hesabından paylaşırken, Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuk ve kadın sivillerin rakamlarını gösteren bir grafiğe de sayfasında yer verdi.



Sarandon'ın, İsrail'e ABD yardımlarını konu alan paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:



"İsrail’e yılda 3,8 milyar dolar gönderiyoruz. Bu, günde 10 milyon dolar eder. Ve hala kendi ülkemizde ücretsiz yemek programını uygulayamazken vergilerimiz ırkçılığı fonluyor. İsrail ise ücretsiz sağlık sistemine ve daha iyi bir yaşam standardına sahip ama biz hala yılda 3,8 milyon dolar göndermeye devam ediyoruz. Bu, kınamaya değer."



"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE BENİ AFFEDİN"



İsrail'in saldırılarını eleştiren bir diğer isim ise New York Times'ın en iyi satanlar listesinde yer alan ve ödüllü kitapları 30'dan fazla dile çevrilen Amerikalı yazar Naomi Klein oldu.



ABD'li yazar, İsrail askerlerinin Filistinli kadınları kelepçelediği ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanların üzerine gözyaşı bombası attığı görüntülere ek olarak, İsrail savaş uçaklarının füzeleriyle Associated Press (AP) haber ajansı ve El-Cezire televizyonu ofislerinin de bulunduğu Cela binasının yıkılma anını gösteren fotoğrafı paylaştı.



Klein bu fotoğrafın altında, Filistinli muhabir Youmna al-Sayed'in, her gün işe giderken 4 çocuğuyla "Başıma bir şey gelirse beni affedin. Çünkü bu benim görevim ve bu mesajı dünyaya iletmek zorundayım." diyerek vedalaştığını belirten ifadelerin alıntılandığı bir röportajın linkini de paylaştı.



Kişisel sayfasında kendini gazeteci, yazar, film yapımcısı ve aktivist olarak tanımlayan Klein, Twitter'da, "Şeyh Cerrah'ı kurtar" ve "Gazze saldırı altında" etiketleri ile yaptığı paylaşımda, "Konumunu ve ayrıcalığını riske at ve konuş. Sosyal medyada olması gerekmiyor ama iş yerinde ya da evde, bir yerlerde olmalı. Mektup yaz, dilekçe imzala." şeklinde ifadelere yer verdi.



SNOWDEN DA TEPKİ GÖSTERDİ



ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, Gazze ofislerinin bulunduğu binanın İsrail savaş uçaklarıyla vurulmasının ardından AP tarafından yapılan açıklamadaki detaya atıfta bulunan bir paylaşımla, İsrail'e tepki gösteren ünlülere dahil oldu.



Snowden, AP'nin de aynı doğrultudaki açıklamasının ekran fotoğrafını eklediği paylaşımında, "AP'nin açıklaması, İsrail ordusunun, binalarını havaya uçurmak için iddia ettiği gerekçeye doğrudan meydan okuyor ve AP'nin Hamas'ın orada olduğuna ya da faal olduğuna dair hiçbir belirti görmediğini belirtiyor." ifadelerini kullandı.



The Philadelphia Inquirer'in Yahudi kökenli yazarı Abraham Gutman da İsrail'i eleştiren birçok paylaşım yaparak, "Eğer antisemitizm konusunda endişeliyseniz, belki de Yahudi devleti ve halkı adına Davud yıldızı taşıyan savaş uçaklarının kadınları ve çocukları öldüren bombalar atmasına kızmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.



Hamas'ın, yerleşim alanlarını "canlı kalkan" olarak kullandığı iddiasına karşın "İsrail'in en üst düzey askeri üssü Hakyria'nın, Tel Aviv'in merkezinde, sanat müzesi, iki alışveriş merkezi, bir lise ve sivillerin oturduğu evlerin hemen karşısında olduğunu hatırlatmak isteriz." diye yazan Gutrman, Telaviv’in göbeğinde bulunan Hakyrria’nın fotoğrafını paylaştı.



İŞTE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI DEHŞET