Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed El-Aiban, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde konuştu.
Suudi yetkili, Kaşıkçı cinayetini korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza olarak niteledi. Bu cinayet sebebiyle "dehşete düştüklerini" belirten Bandar bin Muhammed El-Aiban, Kaşıkçı cinayetini uluslararası boyuta taşıma çağrılarına karşı olduklarını da vurguladı.
Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed El-Aiban bu yöndeki çağrıları "Suudi Arabistan'ın iç işlerine müdahale" olarak tanımladı.
Suudi yetkili El-Aiban, Kaşıkçı'nin öldürülmesinden sorumlu olan kişilerin adalete teslim edildiğini ve bu kişilerin işkenceye maruz kalmadığını kaydetti.
El-Aiban şüphelilerin üç kez mahkemeye çıkarıldığını ve duruşmalari sivil toplum örgütlerinin takip etmesine izin verdiklerini de sözlerine ekledi.
Suudi Arabistan: Kaşıkçı cinayeti korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza
NTV HaberDünya
Suudi Arabistan'ın İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed El-Aiban gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinin üç kez mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Suudi yetkili, Kaşıkçı cinayetini korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza olarak nitelendirdi.
Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed El-Aiban, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde konuştu.