Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed El-Aiban, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde konuştu.



Suudi yetkili, Kaşıkçı cinayetini korkunç bir suç ve talihsiz bir kaza olarak niteledi. Bu cinayet sebebiyle "dehşete düştüklerini" belirten Bandar bin Muhammed El-Aiban, Kaşıkçı cinayetini uluslararası boyuta taşıma çağrılarına karşı olduklarını da vurguladı.



Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar bin Muhammed El-Aiban bu yöndeki çağrıları "Suudi Arabistan'ın iç işlerine müdahale" olarak tanımladı.



Suudi yetkili El-Aiban, Kaşıkçı'nin öldürülmesinden sorumlu olan kişilerin adalete teslim edildiğini ve bu kişilerin işkenceye maruz kalmadığını kaydetti.



El-Aiban şüphelilerin üç kez mahkemeye çıkarıldığını ve duruşmalari sivil toplum örgütlerinin takip etmesine izin verdiklerini de sözlerine ekledi.

