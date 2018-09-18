Yemen'deki Batı Sahili Koalisyon Güçleri Komutanı Tuğgeneral Tuneyci, Hudeyde'de Husi milislerin kontrolündeki bölgelere askeri operasyon başlattıklarını açıkladı.
Tuneyci, Yemen ordusunun kentin doğusundaki varlığının, koalisyon güçleri tarafından güçlendirilmesinin ve Husilerin önemli ikmal hatlarının kesilmesinin ardından operasyonun başlatıldığını söyledi.
Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.