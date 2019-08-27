Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 34 yaşındaki "resmi sevgilisi" Sineenat Wongvajirapakdi fotoğraflarda savaş uçağı kullanırken ve askeri üniforma içinde tüfekle atış yaparken görülüyor.
Sarayın internet sitesinde Sineenat'ın 60'tan fazla fotoğrafının yanı sıra, 46 sayfalık biyografisine de yer verildi.
İlginç tarzıyla tanınan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, generallerinden biri olan kız arkadaşı tümgeneral Sineenat Wongvajirapakdi'yi ağustos ayı başında törenle 'resmi metres' ilan etmişti.
Üç aylık evli olan 67 yaşındaki Kral bu adımıyla, ülkede 1921 yılından bu yana görülmemiş bir geleneği tekrar canlandırdı.
Tayland Kralı, hostes olan eski sevgilisi Suthida Vajiralongkorn'u ise önce general yapmış, eşinden boşandıktan sonra da geçtiğimiz mayıs ayında evlenmişti.