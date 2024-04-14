Trump: Ben başkan olsaydım bu saldırılar yaşanmazdı

ABD eski Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'i hedef alması hakkında konuştu. "Ben Başkan olsaydım bu saldırılar yaşanmazdı" ifadesini kullandı.

Trump: Ben başkan olsaydım bu saldırılar yaşanmazdı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerini Cumhuriyetçi adayı Trump, 'ın saldırıları hakkında konuştu.

Trump açıklamayı Pennsylvania'da gerçekleştirdiği mitingde yaptı.

İsrail halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ABD hükümetinin zayıflık göstermesi sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Kendisinin başkan olduğu senaryoda böyle bir saldırının asla yaşanmayacağını sözlerine ekledi.

Biden hükümetini hedef alan eski başkan Trump, benzer açıklamaları kendisine ait sosyal medya platformundan da yaptı.

başkanlığı döneminde İran'a sert çıkışlar yapmasıyla da hatırlanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...