Trump: Ben başkan olsaydım bu saldırılar yaşanmazdı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve 5 Kasım'da düzenlenecek ABD seçimlerini Cumhuriyetçi adayı Trump, İran'ın İsrail saldırıları hakkında konuştu.



Trump açıklamayı Pennsylvania'da gerçekleştirdiği mitingde yaptı.

İsrail halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ABD hükümetinin zayıflık göstermesi sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Kendisinin başkan olduğu senaryoda böyle bir saldırının asla yaşanmayacağını sözlerine ekledi.

Biden hükümetini hedef alan eski başkan Trump, benzer açıklamaları kendisine ait sosyal medya platformundan da yaptı.

Donald Trump başkanlığı döneminde İran'a sert çıkışlar yapmasıyla da hatırlanıyor.